ロックバンド・ORANGE RANGEが11日、都内で行われた『FIFAワールドカップ2026 DAZNキックオフカンファレンス』に登壇。2006年ドイツワールドカップから20年を経て書き下ろした『FIFAワールドカップ2026』のDAZNサッカー公式アンセムに込めた思いを明かした。【動画】ORANGE RANGE、『チャンピオーネ』以来20年ぶりとなるW杯アンセム『1000%』公開楽曲に込めた想いを語る今回のDAZNサッカー公式アンセム「1000％」が初公開さ