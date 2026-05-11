今季からメジャーでプレーしているブルージェイズ・岡本和真選手。4月は無安打に倒れる試合もありましたが、5月入ってからは全試合でヒットを放ち、5HRを記録するなど、好調を見せています。その要因について聞かれた岡本選手は“打席の立ち位置の変更”について言及。当初はメジャートップ10に入るほど前寄りに立っていたそうですが、シーズン途中からは約17センチ後ろに下げ、さらにホームベースに寄った内側に立っていることを