「大相撲夏場所・２日目」（１１日、両国国技館）十両に復帰した炎鵬が、白鷹山に寄り切りで勝ち、初日から２連勝とした。立ち合いで右から張った炎鵬は土俵際まで追い込まれたが、ここから低くもぐるようにして左を差し、右前みつを取って反撃。そこから前に出て大きな白鷹山を寄り切った。炎鵬は十両だった２３年夏場所に脊椎損傷の重傷を負い、一時は序ノ口まで降下。今場所十両に復帰し、１０日の初日には栃大海を押し