「去勢で噛むようになり、トレーニングに出したらスパルタすぎて悪化してしまった柴犬」…そんな一文とともに投稿された動画が、SNSで注目を集めている。【動画】噛み行動のひどい柴犬をうまくシャンプーするトリマーさん投稿したのは、トリミングサロン「Dogサロン palm」（@mugitrimming）。噛み癖のある犬のトリミング動画などを発信し、SNS総フォロワー数21万人を超える人気アカウントだ。動画に登場するのは、4歳の柴犬。飼い