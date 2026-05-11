僕はカナタ。高校生のアルバイト店員です。さきほどお客様とトラブルになり、店長が代わりに謝罪をしてくれました。あのお客様とお子さんは、僕にとっては以前から要注意人物だったのです。機会があれば、注意してやろうといつも思っていました。その機会が今日訪れたので注意したまで。ただ、店長やお店に迷惑をかけてしまったと思うと……僕がしたことは間違っていたのかもしれません。けれども、間違っていることをしている人に