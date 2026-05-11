きのう、山形県米沢市のスーパーで乳酸菌飲料を盗んだとして、米沢市の親子が現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、親子で、ともに無職の米沢市通町に住む女（６７）と男（４１）です。 警察によりますと、２人はきのう午後５時４０分ごろ、米沢市相生町のスーパーで、乳酸菌飲料４本（販売価格合計６３９円）を盗んだ疑いが持たれています。 ２人はカートから商品をバッグ