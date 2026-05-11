鶴岡市によりますと、きのう午前１０時５分ごろ、山形県鶴岡市湯野浜一丁目地内でクマ１頭が目撃されました。 現場は「多機能ゆのはま」付近の道路で、クマはその後、北東の宿泊施設方面に移動したということです。 クマの体長はおよそ１．５メートルとみられています。 市が注意を呼びかけています。