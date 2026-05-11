金田久美子が自身のインスタグラムを更新。先週の国内メジャー「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」では残念ながら予選落ちを喫してしまったが、「母の日」には「ママとパパに会いに行けた」ことを投稿した。【写真】金田久美子の優勝記念パネルも飾られた部屋で「素敵な母の日」公開した写真の1枚目は母親の肩に腕を回し、顔を寄せ合った2ショット。目の前には鮮やかなオレンジ色のベゴニアの鉢植えが置かれ