宮里藍が自身のインスタグラムを更新。今シーズン最初の国内メジャー大会を特別協賛する久光製薬とスポンサー契約を結んでいることから、4日間、会場でイベントなどに参加した「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」を振り返った。【写真】元世界ランキング1位と賞金女王、羨まし過ぎる3ショット！（全6枚）「最後の展開は痺れました」「タフなセッティングの中で、それぞれの選手がメンタルも体力も削られる中