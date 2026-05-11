タレント上沼恵美子（71）が11日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。番組の演出に影響したかもしれない出来事を明かした。2024年に30周年を迎えたフジテレビの朝の情報番組「めざましテレビ」（月〜金曜前5・25）の話題になり、「あれが始まる時に」と切り出した上沼。カンテレでプロデューサーだった夫のもとに、フジテレビの知人から「何かアドバイスはないですか？」と電話があった。上沼は、1979