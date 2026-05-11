女優・宮澤エマ（37）が、10日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、出演作品の向き合い方にまつわるエピソードを語った。番組には、宮澤を知るゆかりの人物がVTR出演。19年公開の映画「記憶にございません！」で共演した女優・小池栄子は、宮澤が24年に主演し、読売演劇大賞の優秀女優賞、菊田一夫演劇賞を受賞した舞台「ラビット・ホール」での秘話を語った。もともとは英語劇だが、宮