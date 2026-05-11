歌舞伎俳優・市川團十郎白猿（48）が10日、自身のインスタグラムを更新。「母の日。麗禾と勸玄から麻央へ、私からも」と書き出し、長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／13）と共に妻・小林麻央さん（享年34）に贈ったプレゼントの数々を紹介した。【写真】「母の日。麗禾と勸玄から麻央へ、私からも」亡き妻・小林麻央さんへのプレゼントを披露した團十郎仏壇らしきスペースには、赤や白、ピンク、