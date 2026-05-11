NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。中日は櫻井頼之介投手と仲地礼亜投手の出場選手登録を抹消しました。ドラフト2位ルーキーの櫻井投手は、ここまで6試合の登板(5試合の先発)で、0勝3敗、防御率6.29の成績。前日の巨人戦は5回3失点もプロ初勝利とはなりませんでした。4年目の仲地投手は、今季4試合のリリーフ登板で防御率10.29の成績。前日の巨人戦では2点ビハインドの9回に登板し、3安打1四球で3失点の内容でした。