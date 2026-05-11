日本バレーボール協会は11日、都内で26年度のキックオフ会見を行い、女子日本代表37人中、28人が出席した。【写真を見る】主将・石川真佑「1つになって戦う」エース・佐藤淑乃「どんな状況でも勝利に貢献」バレー女子日本代表会見【28選手コメント】昨年に引き続き主将を務める石川真佑（25、日本バレーボール協会）は「今シーズンの目標を達成するために、選手、スタッフ、1つになって戦います。今年もご声援よろしくお願いします