NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。ロッテは藤原恭大選手を抹消しました。今季は1番起用を重ね、リードオフマンとしてロッテ打線をけん引。一時はリーグトップ打率もマークしました。さらにここまでチームトップの出塁率・盗塁数・打点もマークしています。しかし前日10日のソフトバンク戦で、守備の際に負傷。打球を捕球しようと、腕を伸ばした状態で体を外野フェンスに打ちつけ、転倒していました。一時はプレーを継続するも