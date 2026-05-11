お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（５０）が１１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ピン芸人の中山功太（４５）が「１０年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告白した件について、その?先輩?が自身であることを認め、謝罪した。発端は、中山が５日配信の番組内で「１０年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と明かしたこと。ＳＮＳ上では、その相手が誰なのかを巡って憶測が過熱していた。高橋はこの日、「