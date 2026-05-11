俳優の田村幸士や酒井法子、賀集利樹、佐藤弘樹、棚橋幸代が１１日、都内で行われた舞台「西郷と大久保〜永遠の契り〜」（劇場・あうるすぽっと、６月１７日〜２１日）の制作会見に登場した。この舞台は、西郷隆盛と大久保利通を中心に、?西南の役?（西南戦争）の裏を描いたフィクション。西郷隆盛役を演じる田村は「維新とか明治初期については、いろんな方がいろんなことをつづってきたと思う。その中のまだ見えていない行