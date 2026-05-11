■これまでのあらすじ「家族なんだから」という言葉で勝手に合鍵で家に上がり込む義母。タンスから服を持って帰る義妹。さらにタンス預金をくすねていた義弟。妻は距離感のおかしい非常識な義家族を理解できず、出禁を言い渡したのだった。こちらは以下のお話の番外編となります【義妹side story】 なんで私たちがお兄ちゃんの家を出禁にならないといけないの？お義姉さんってば、私たちがまるで悪者みたいな言い方をするんです。