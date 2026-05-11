岡田将生（36）×染谷将太（33）の「田鎖ブラザーズ」（TBS系＝金曜夜10時）、波瑠（34）×麻生久美子（47）の「月夜行路―答えは名作の中に―」（日本テレビ系＝水曜夜10時）など、“バディーもの”が目立つ今期のドラマ。カンテレ制作のフジテレビ系“月10”枠で放送中の黒木華（36）主演「銀河の一票」もそのひとつだ。【もっと読む】《野呂佳代が出るドラマにハズレなし》伝説ついに“終焉”危機…広瀬アリス「なんで私が神