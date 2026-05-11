日本時間１５時００分にノルウェー消費者物価指数（CPI）（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（4月）15:00 予想N/A前回0.2%（前月比) 予想N/A前回3.6%（前年比)