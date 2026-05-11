漫画家・映画監督として知られる大友克洋氏が、株式会社オーバル・ギアにてアニメーション制作スタジオ「OVAL GEAR animation studio(オーバル・ギア アニメーションスタジオ)」を設立した。すでに新規タイトルの制作が進んでいるといい、その詳細は準備が整い次第、改めてアナウンスされる。 同スタジオは、大友氏が長年培ってきた映像表現と作家性を次世代へと継承し、世界に向けて新しいアニメ