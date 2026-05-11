俳優の勝野洋が１１日、都内で勝野劇団公演「横浜グラフィティフォーエバー〜あいつら、知らずに横浜語るなよ〜」（７月２〜７日、横浜赤レンガ倉庫１号館３Ｆホール）製作発表会を行い、孫について語った。現在７６歳だが、まだまだ現役。「若いときもパワー、中年になってもパワー、老人になってもパワー。パワーをなくしたくない」と宣言。パワーの源は３人の孫。「毎日学校に送り迎えをして、仕事で行けないときも気にして