３３歳女優の学生時代の姿が、ファンから絶賛されている。自身のインスタグラムで「撮影の日々ですっかり忘れていましたが、５月１日で俳優を始めて２０年が経ったみたいです！」と報告したのは、女優の山下リオ。「写真は１３歳の時、事務所に写真を送ってくださいと言われて、母に撮ってもらいました。若いわねー。（アップしてみるけど、恥ずかしてあんま直視できない、、、。笑）」とつづり、おさげヘアで制服を着用した自