ささみとなすのオイマヨ炒め。淡白な鶏肉がこってり味でご飯が進む一品に 鶏肉の中でも低カロリーなささみは、家計にもやさしい頼もしい食材です。ただ、味わいが淡白なぶん、サラダの具材やあっさりしたあえものに使いがちで、がっつりご飯が進む主菜として活躍させるのはなかなか難しい……というのが正直なところではないでしょうか。 そんな悩みを解決してくれそうなレシピを見つけました。つくれぽが660件以上ついている