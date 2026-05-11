お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが１１日、都内で行われた行われた女性ラッパー発掘オーディション「ＧＯＬＤＥＮＭＩＣ」（エントリー期間＝２４日〜６月２０日まで）の開催発表会見に出席した。同オーディションは新たな女性ラッパーの才能を発掘することを目的としたもの。容姿、年齢、経歴は問わない。人気ラッパー・Ｚｅｅｂｒａがオーガナイザーと審査員、音楽プロデューサーのＳＴＵＴＳが課題曲のトラック監修を務