俳優の勝野洋が１１日、都内で勝野劇団公演「横浜グラフィティフォーエバー〜あいつら、知らずに横浜語るなよ〜」（７月２〜７日、横浜赤レンガ倉庫１号館３Ｆホール）製作発表会を行った。自身は主演。妻のキャシー中島がプロデューサー、次女の勝野雅奈恵が脚本、長男の洋輔が衣装を担当するなど一家総動員で行う「横浜グラフィティ」シリーズの１０作目。今回が完結編となり「胸がいっぱいになってきた。わがファミリー、家