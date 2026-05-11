夫が妻に提案した『生活改善プログラム』は、朝何時に起床して、何時に授乳して、何時に寝かしつけるか…細かく書かれたものでした。妻は『育児を手伝ってくれる』と思ったのに、夫が渡したのは『妻への指示書』だったのです。このすれ違いが、やがて大きな亀裂を生むことになるのです…。>>【まんが】どうして妻は努力しない？(ウーマンエキサイト編集部)