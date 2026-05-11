東京・台東区の浅草寺で観光客の女性のリュックから財布を盗んだとして、中国籍の男女が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者ら朱紅姣容疑者（47）と〓華荣容疑者（53）はおととい、浅草寺の仲見世通りで仙台からきた観光客で30代の女性のリュックから現金1万円などが入った財布を盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、〓容疑者が見張り役で実行役の朱容疑者が女性の背後に近づき、リュックの