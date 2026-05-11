ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船から下船したアメリカの乗客のうち、1人が軽度の陽性反応を示したとアメリカの保健福祉省が発表しました。【映像】クルーズ船の乗客がチャーター機で移動する様子保健福祉省は10日、乗客のアメリカ人17人のうち1人がハンタウイルスの一種、アンデスウイルスのPCR検査で軽度の陽性反応を示したと明らかにしました。また、別の1人にも軽度の症状が出ています。乗客はチャータ