◇出場選手登録なし◇同抹消【楽天】滝中瞭太投手（再調整）【西武】堀越啓太投手（再調整）【ロッテ】藤原恭大外野手（右肩関節前方亜脱臼）【巨人】森田駿哉投手（再調整）【中日】桜井頼之介投手、仲地礼亜投手（いずれも再調整）【広島】赤木晴哉投手（再調整）、秋山翔吾外野手（左太腿裏負傷）【ヤクルト】石原勇輝投手、北村恵吾内野手（いずれも再調整）