11日、参議院決算委員会において、自民党の西田昌司委員長が質問者の名前を2回連続で呼び間違える一幕があった。【映像】「反省ポーズ」&国会爆笑の瞬間（実際の様子）西田委員長は、立憲民主党の羽田次郎議員を指名する際、誤って父である元総理の名を呼び「羽田孜（はた・つとむ）……羽田次郎君」と訂正。羽田議員が「羽田次郎です」と苦笑いを見せると、西田委員長は「失礼いたしました」と陳謝した。その後、羽田議