5月11日、Bリーグは韓国バスケットボールリーグ（KBL）とのパートナーシップを継続したことを発表した。 BリーグとKBLは、2019年5月11日に初めてパートナーシップを締結。2023年5月の更新を経て、若手有望選手やプロレベルでの交流試合の模索、審判交流、共同プロモーション、アジア特別枠制度の促進を柱に、両国のバスケットボール発展へ向けて協力してきた