森尾電機が後場急上昇している。午後２時ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の８５億円から８６億３８００万円（前の期比６．２％減）へ、営業利益が３億５０００万円から８億５６００万円（同１６．５％増）へ、純利益が２億３０００万円から６億４８００万円（同１４．１％増）へそれぞれ上振れて着地し、減益予想から一転して増益着地したようだと発表したことが好材料視されている。主力の鉄道関