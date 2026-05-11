ホシデンは売りに押される展開。前週末８日取引終了後に発表した２６年３月期連結決算は、売上高が４４８２億５０００万円（前の期比８１．１％増）、営業利益が１９２億３６００万円（同４１．７％増）だった。アミューズメント関連向けの増収が寄与した。 続く２７年３月期の売上高は４３６０億円（前期比２．７％減）、営業利益は１８０億円（同６．４％減）と予想。配当は前期分を５０円から９８円に引き上げたう