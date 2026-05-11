つまようじを取り出しやすくする身近なアイテムとは？▶【写真付きで解説】つまようじのプチストレスを解消！キッチンにあるアイテムで簡単につまようじを使うときに何本も一緒に出てきたり、倒れてバラバラになったりしたことはありませんか？飛び出したつまようじを容器に戻すのは結構大変ですよね。とはいえ「専用の容器に移し替えるのは面倒…」という方も多いはず。そんなときは、キッチンにあるもので簡単に対策ができ