スマートフォン（スマホ）やPCの中古市場が拡大する中、人気リユースショップ「じゃんぱら」が東京・錦糸町に新店舗を5月29日にオープンする。駅徒歩2分の好立地で利用しやすく、販売だけでなく買い取りサービスも充実している。●スマホ・PCの買い取りと販売でデジタルライフを支援店舗は錦糸町駅北口から徒歩2分の北斎通り沿いとアクセス抜群の立地。大型商業施設にも近く、仕事帰りや買い物ついでにも立ち寄りやすい。ス