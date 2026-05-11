福島銀行 [東証Ｓ] が5月11日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の5億円の黒字→7.3億円の黒字(前の期は12.5億円の赤字)に46.0％上方修正した。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の3.4億円の黒字→5.7億円の黒字(前年同期は3億円の赤字)に66.9％増額した計算になる。 株探ニュース 会社側からの【修正の