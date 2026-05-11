11日15時現在の日経平均株価は前週末比260.89円（-0.42％）安の6万2452.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は876、値下がりは643、変わらずは47。 日経平均マイナス寄与度は308.13円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が231.7円、ファストリ が37.01円、東エレク が29.16円、任天堂 が23.16円と続いている。 プラス寄与度トップはコナミＧ で、日経平均を66.21円押し上げている。次いでソニӦ