ＳＡＡＦホールディングス [東証Ｇ] が5月11日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比7.0倍の10億円に急拡大し、27年3月期も前期比4.9％増の10.5億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比0.3円増の4.8円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比22.9％増の4.9億円に伸び、売上営業