ジェコス [東証Ｐ] が5月11日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比28.2％増の87億円に伸びたが、27年3月期は前期比1.3％減の86億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を65円→69円(前の期は54円)に増額し、今期も69円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.0％減の18.8億円に減り、売上営業利益率は前年同期の7.3％→5.7％に悪化