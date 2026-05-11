コンピューターマネージメント [東証Ｓ] が5月11日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比22.5％増の6.4億円になり、27年3月期も前期比7.4％増の6.9億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。12期連続増収、3期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比29.7％増の2.1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の7.7％→