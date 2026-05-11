タムラ製作所 [東証Ｐ] が5月11日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比3.6％減の48.7億円になったが、27年3月期は前期比0.4％増の49億円とほぼ横ばい見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比3円増の16円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比30.6％減の13.2億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の6.4％→4.4