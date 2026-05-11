高知銀行 [東証Ｓ] が5月11日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比12.7％増の13.8億円に伸び、27年3月期も前期比2.3倍の31.5億円に急拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は2.6億円の黒字(前年同期は7.7億円の赤字)に浮上した。 株探ニュース