中国有人宇宙飛行プロジェクト弁公室によると、「長征7号遥11」運搬ロケットに搭載された貨物宇宙船「天舟10号」が北京時間5月11日午前8時14分、海南島の文昌宇宙発射場から打ち上げられました。「天舟10号」は約10分後にロケットから分離し、順調に予定の軌道に入りました。その後、「天舟10号」の太陽光パネルが順調に作動し、打ち上げミッションは見事に成功しました。「天舟10号」はこの後、軌道上で中国の宇宙ステーションと