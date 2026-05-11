バレーボール女子日本代表の新シーズンに向けた会見が11日、都内で行われた。就任2年目のフェルハト・アクバシュ監督は「ロス五輪の切符を手にしなければならないシーズン。早い段階で切符を手にし、最善を尽くしたい。最善の選手、プレッシャーに負けない選手を選んで達成したい」と抱負を口にした。今季の最大の目標は、優勝チームに28年ロサンゼルス五輪出場権が与えられる8月のアジア選手権（中国・天津）。指揮官は「（五