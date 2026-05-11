京都は11日、城陽市内のサンガタウンで非公開練習を行った。前日10日に名古屋に敗れて3連敗を喫し、百年構想リーグのタイトルは完全消滅。あさって13日のリーグ神戸戦（ノエスタ）を含めて残り3試合になる中、チョウ貴裁監督は“プロとしての価値”を示すことを選手たちに求めた。具体例として挙げたのが、16年に指揮を執っていた湘南での経験だった。J2降格が決まった後の残り2試合で2連勝。「降格が決まった直後だったけど、