元サッカー日本代表の内田篤人が11日、都内で行われた『FIFAワールドカップ2026 DAZNキックオフカンファレンス』に登壇。この日出席が叶わずVTRで登場した盟友・長友佑都のワールドカップ出場回数に思わず驚きの声を漏らした。【動画】内田篤人、三笘薫らけが人発生のサッカー日本代表に言及W杯メンバー発表前の選手の心境も語る今回のドリームリーダーを担う内田は、大会のDAZNアンバサダーに就任した成田凌、桐谷美玲、DAZ