都市部で近年、長らく確認されていなかった在来種の野生動物の目撃が相次いでいる。都市公園の増加などが背景にあるとみられる。豊かな自然が回復したとの見方がある一方、感染症などのトラブルも懸念される。専門家は、見かけても近づいたり餌を与えたりしないよう注意を呼びかけている。アナグマにキツネ、フクロウもマンションや戸建て住宅に囲まれた東京都の都立光が丘公園（練馬区など）。２０２４年６月１９日深夜、ずん