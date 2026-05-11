ＩＭＰ．の椿泰我が出演する、ＲＣＣテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「椿泰我の広島パンパカパーン」の第７０回が放送され、視聴者オススメのパン屋を訪問した。視聴者からの「生フランスパンがおすすめです」というお便りを受け、「最近は色々なものに『生』が付きますね、生フランスパンがおいしいということでそこらへんも参考にしながら行ってみたいと思います！」と椿が今回訪れたのは広島県・福山市春日台にある「ブー