東京・築地本願寺は深い悲しみに包まれていた。１９９８年５月７日。ロックバンド「ＸＪＡＰＡＮ」のギタリストだったｈｉｄｅさん（本名＝松本秀人、当時３３歳）の棺（ひつぎ）を乗せた霊きゅう車が正門をくぐった。葬儀には、２万人以上のファンらが詰めかけた。叫ぶような泣き声が、霊きゅう車の後ろに続くマイクロバスの中まで響いたときだ。車内にいた貴志（きし）和子さん（７４）＝当時４６歳＝は、それまで感情を押